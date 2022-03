Augusto Santos Silva: 'O único discurso sem lugar aqui será o do ódio'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O novo Presidente da Assembleia da República (PAR), Augusto Santos Silva, começou por agradecer a confiança depositada nele e prometeu que irá exercer "uma presidência imparcial, contida e aglutinadora". Santos Silva destacou a importância de ser o primeiro PAR eleito cujo percurso profissional e político foi feito no Porto, bem como o facto de ser o primeiro a ter sido eleito por um círculo de emigração.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Durante o seu discurso, Augusto Santos Silva criticou os "nacionalismos", afirmando que "o patriotismo só medra no combate ao nacionalismo". "O patriota, porque ama a sua pátria, enaltece o amor dos outros pelas pátrias respetivas e percebe que é na pluralidade das pátrias que emerge a sua", disse o Presidente da Assembleia da República, afirmação que recebeu aplausos não só das bancadas de esquerda, como também do PSD e da Iniciativa Liberal. "O único discurso sem lugar aqui será o discurso do ódio", assegurou o PAR depois de prometer respeito pela independência da agenda de todas as bancadas.





Santos Silva começou por deixar uma mensagem de elogio ao primeiro Presidente da Assembleia da República no pós-25 de Abril, Henrique de Barros, e também ao seu direto antecessor no cargo, Eduardo Ferro Rodrigues.





O sociólogo reservou ainda algumas linhas do seu discurso para tecer elogios à língua portuguesa e a todos os seus falantes pelo mundo fora.



O deputado socialista Augusto Santos Silva foi hoje eleito presidente da Assembleia da República com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos, na primeira sessão plenária da XV legislatura. O ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros foi o candidato único ao cargo, indicado pelo Partido Socialista.



Após serem lidos os resultados da votação - em que participaram os 230 deputados -, o novo presidente do parlamento foi aplaudido de pé pela bancada do PS e por muitos deputados do PSD sentados, entre eles o líder do partido, Rui Rio.



O anterior presidente da Assembleia da República, o também socialista Eduardo Ferro Rodrigues, foi reeleito em 2019 com 178 votos a favor. Na primeira eleição, em 2015, tinha conseguido 120 votos favoráveis, mas nesse ano contra outro candidato apresentado pelo PSD, Fernando Negrão, que recolheu 108 votos.