Portugal não vai recorrer a empréstimos europeus, só subvenções

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta terça-feira que Portugal não vai recorrer à parte de empréstimos englobada no Fundo de Recuperação Europeu, candidatando-se apenas à totalidade dos montantes correspondentes a subvenções.

"Não utilizaremos a parte relativa aos empréstimos enquanto a situação financeira do país não o permitir", garantiu o chefe de governo português durante o anúncio do Plano de Recuperação e Resiliência em Lisboa.

Lembrando que o Fundo de Recuperação Europeu permite aceder a subvenções (financiamento a fundo perdido) e a empréstimos, António Costa explicou que o país tem uma dívida pública "muito elevada". "Temos de sair desta crise mais fortes, do ponto de vista social e económico, mais modernos, mais verdes, mas também mais sólidos do ponto de vista financeiro", afirmou Costa.

Em agosto, o primeiro-ministro já tinha apontado para este cenário, indicando na altura que o país iria procurar usar "o máximo de subvenções e o mínimo de empréstimos". Portugal terá assim acesso a 15,3 mil milhões de euros em subvenções, deixando de lado (para já) os outros 15,7 mil milhões de euros destinados a empréstimos.



Costa anunciou ainda a intenção de Portugal ser o primeiro Estado-membro a entregar o seu plano a Bruxelas, com o primeiro projeto a ser distribuído a 14 de outubro e a versão final no início do próximo ano. "Queremos ser dos primeiros países a fechar o acordo com a Comissão Europeia, porque queremos estar na linha da frente da recuperação da Europa e da nossa própria recuperação", disse o primeiro-ministro.

"Ao mesmo tempo que temos de controlar a pandemia, temos de ser capazes de recuperar a nossa economia, proteger os empregos, recuperar os empregos perdidos e recuperar rendimentos que estão a ser perdidos. Temos de recuperar a trajetória de convergência que tínhamos com a União Europeia", sustentou António Costa no seu discurso que encerrou uma sessão de uma hora e meia e que tinha sido aberta pela presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza.

De acordo com o líder do executivo, se Portugal acelerar os processos de transição climática e digital, "será um país mais prósperos, com melhores condições para a nova geração".