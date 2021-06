Setor da noite pede 'passo em frente' ao Governo para segurar os 40% que ainda não faliram

Na comunicação de António Costa sobre as próximas fases do desconfinamento, esta quarta-feira, as discotecas e bares voltaram a ficar sem respostas. O primeiro-ministro afirmou não haver ainda uma data para a reabertura dos estabelecimentos de diversão noturna, fechados há 15 meses. A Associação de Discotecas Nacional (ADN) propõe-se substituir as pistas de dança por mesas e cadeiras, numa altura em que estima a falência de 60% do sector.