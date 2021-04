Mais escolas abertas e o regresso das esplanadas e ginásios. O que muda na segunda-feira

A segunda fase de desconfinamento avança na segunda-feira. Todo o país evolui para esta segunda fase, mas há 19 concelhos que estão acima do limiar definido pelo Governo e que daqui a duas semanas, depois da reavaliação podem ser impedidos de avançar.







O que se altera a partir de segunda-feira:- Reabrem as escolas 2.º e 3.º ciclos, ATL e equipamentos sociais na área da deficiência;- museus, monumentos, palácios, galerias de arte e outros;- todas as lojas com menos de 200 metros quadrados com porta para a rua podem receber clientes no interior;- esplanadas podem voltar a abrir, com um máximo de quatro pessoas por grupo;- ginásios podem reabrir, mas sem as aulas de grupo;- voltam a abrir todas as modalidades desportivas de baixo risco e actividade física ao ar livre até quatro pessoas;- termina também a proibição de circular entre concelhos durante o fim-de-semana.Há 19 concelhos que têm agora mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes e, por isso, estão acima do nível de risco definido pelo Governo: Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Soure, Vila do Bispo, Vimioso, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira da Pena e Rio Maior.Além destes locais, também os concelhos vizinhos poderão ser alvo de um travão, caso se verifique que a sua situação se pode degradar devido à incidência mais elevada. O objetivo em esperar mais duas semanas, segundo António Costa, é tentar que estes locais consigam controlar a situação. Se em duas avaliações sucessivas, os mesmos concelhos estiverem acima do limiar então não devem avançar.