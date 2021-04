Costa: 'Podemos dar o passo de avançar no desconfinamento'

O primeiro-ministro revelou esta quinta-feira os próximos passos do desconfinamento que começam a ser dados a 5 de abril.







António Costa desconfinamento

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A partir de segunda-feira voltam às aulas as escolas do segundo e terceiro ciclo, bem como respetivos ATL e equipamentos sociais na área da deficiência e centros de dia.As lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados deixam de vender ao postigo e podem deixar entrar clientes nas lojas para atendimento presencial.Na restauração, as esplanadas poderão abrir, mas não pode haver grupos com mais de quatro pessoas. "E mesmo na esplanada devemos manter todas as cautelas", referiu.Abrem também os museus, monumentos e galerias de arte.Modalidades desportivas: podem ser retomadas as atividades classificadas pela DGS como de baixo risco, atividades ao ar livre até quatro pessoas e ginásios abrem, mas sem aulas de grupo.Costa informou ainda que deixa de estar em vigor a proibição de circulação entre concelhos a partir dos fins-de-semana.Costa congratulou o facto de a incidência ter vindo a diminuir desde 9 de março, mas lembra que o ritmo de transmissão - o R(t) - continua a aumentar. No entanto, o primeiro-ministro elenca que Portugal continua no "verde" e que por isso é possível continuar a desconfinar a partir de 5 de abril.Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Cinfães, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Soure, Vila do Bispo, Vimioso, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira da Pena e Rio Maior estão já acima do limiar traçado pelos especialistas, mas vão poder abrir como o resto do país esta semana. No entanto, se daqui a duas semanas continuarem numa situação de risco podem ter de ser travados os aumentos.Durante a apresentação das medidas que entram em vigor na segunda-feira, o primeiro-ministro apelou aos portugueses que tenham um especial cuidado com a época festiva pascal. "Renovo o apelo para que todos façamos o esforço de evitar uma Páscoa infeliz", disse António Costa.Mas o chefe do Governo teve ainda uma palavra de agradecimento a endereçar aos portugueses: "Nesta terceira vaga conseguimos trazer com grande sacrifício, determinação e persistência, de dias em que chegámos a ser os piores do mundo para a situação em que hoje nos encontramos, em que no espaço europeu só a Islândia está melhor que Portugal", referiu.