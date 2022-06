Covid-19: Período de isolamento passa a ser de cinco dias

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

"A Direção-Geral da Saúde comunicou à ministra da Saúde a intenção de passar o período de isolamento de sete para cinco dias", disse a ministra Mariana Vieira da Silva durante a conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros.A governante informou ainda que a situação de alerta devido à pandemia vai manter-se até ao final de julho em todo o território continental.De acordo com a ministra, nos próximos dias haverá novidades, mantendo-se as regras do uso de máscaras em determinadas situações, como transportes públicos.Mariana Vieira da Silva acrescentou também que vai deixar de ser exigido o certificado digital para entrar no país.