Costa e Pedro Nuno: os bastidores de uma relação tensa

A revogação do despacho que saiu do gabinete de Pedro Nuno Santos sobre o novo aeroporto terá sido o ponto mais baixo da atribulada relação entre o ministro e António Costa. Mas esta não foi a primeira vez que os dois estiveram à beira da rutura.

A 27 de maio de 2018, Pedro Nuno Santos confidenciou às suas tropas a vontade de entrar em "hibernação política". À saída do Congresso do PS na Batalha, tinha ficado evidente que António Costa não tinha gostado da forma como Pedro Nuno tomou conta do conclave socialista, com uma moção global de estratégia sobre o país e um discurso que empolgou os congressistas. No palco, Costa deu o aviso: "Não meti os papéis para a reforma". Pedro Nuno Santos parecia ter entendido o recado, mas nunca cumpriu verdadeiramente a promessa de hibernar.