Terminou reunião entre António Costa e Pedro Nuno Santos

Em menos de 24 horas, os aeroportos de Montijo e de Alcochete passaram de solução para a Portela a crise política. Esta quinta-feira de manhã, o gabinete do primeiro-ministro António Costa enviou um comunicado às redações em que anunciou que ia revogar o despacho publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa: queria falar com o PSD. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, ainda não reagiu. Imagens da RTP mostraram o ministro a ir para São Bento, a residência oficial do primeiro-ministro. António Costa chegou a São Bento cerca das 15h05.