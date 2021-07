Covid-19: Modalidade "casa aberta" retomada a partir desta sexta-feira

A modalidade "casa aberta" volta a estar disponível a partir das 15h00 desta sexta-feira, segundo informação avançada pela task force responsável pela vacinação contra a covid-19. Esta modalidade está em funcionamento para pessoas com 40 ou mais anos.







Vacinação contra a Covid-19 Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Depois da suspensão do lote de vacinas da Janssen, a task force teve de suspender a "casa aberta", uma vez que não existiam vacinas suficientes. "Após o levantamento da suspensão temporária de um lote de vacinas da Janssen, a modalidade "Casa Aberta" para utentes com idade igual ou superior a 40 anos será retomada a partir das 15:00 de 16 de julho", lê-se na nota enviada às redações.Além disso, a task force informa que, a partir da próxima segunda-feira, esta modalidade "estará condicionada apenas a utilização da vacina da Janssen". De acordo com as normas em vigor, é aconselhável que a vacina da Janssen só seja administrada a homens com mais de 18 anos e a mulheres com mais de 50 anos. "As pessoas do sexo feminino com menos de 50 anos de idade, que assim o desejem, se devidamente informadas, numa base de ponderação dos benefícios e dos riscos, individualizada", também poderão tomar esta vacina.Esta modalidade "casa aberta" permite a adminsitração da primeira dose da vacina sem necessidade de agendamento. Neste momento, está disponível para pessoas "com idade igual ou superior a 40 anos e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses"."Para serem vacinados nesta modalidade, os utentes devem dirigir-se ao Centro de Vacinação COVID correspondente ao Centro de Saúde onde estão inscritos, nos horários específicos para esta modalidade do respetivo Centro de Vacinação COVID", explica a task force. Os horários podem ser consultados aqui