Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

André Ventura não pareceu feliz na noite eleitoral das autárquicas. Verdade, mas já ninguém se lembra disso. Entretanto, anunciou uma candidatura presidencial, repetiu até cansar que eram precisos “três salazares” e espalhou cartazes feitos para desencadear a reação que desencadearam. Estava encalhado, radicalizou – é o que tem feito sempre. O movimento, depois de ter durante algum tempo profetizado uma nova responsabilidade na liderança da oposição (foi em maio, uma eternidade...), mostra duas coisas: é por aí que quer chegar à segunda volta das presidenciais (não acreditará que na segunda ganhe, como não acredita ninguém); mas, mais do que isso – este é o registo para aguentar a oposição até que, um dia, e esse dia pode estar longe, possa ir a eleições legislativas de novo.