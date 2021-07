Covid-19: Roménia inclui Portugal na "lista vermelha"

A Roménia colocou esta sexta-feira Portugal, Espanha, Países Baixos e Chipre na "lista vermelha" e vai exigir, a partir de domingo, que quem viaje a partir desses países tenha vacinação completa ou cumpra 14 dias de quarentena.







Aeroporto de Faro - Algarve Covid-19 Reuters

As novas restrições determinadas pelo Governo de Bucareste aplicam-se devido ao facto de os quatro países terem registado, nos últimos dias, incidências de infeções superiores à da Roménia.Além dos quatro países pertencentes à União Europeia (UE), a Roménia também colocou Andorra na mesma lista.Segundo o Portal das Comunidades Portuguesas, ficam isentas da quarentena as pessoas vacinadas ou que passaram 10 dias da data da finalização do esquema completo de vacinação - comprovado através do Certificado Digital Covid UE ou com o documento da vacinação emitido pela unidade médica.Também terão permissão de entrada naquele país os que tenham sido confirmados 'positivos' para a infeção do vírus SARS-CoV-2 nos 180 dias anteriores à entrada na Roménia, que tenham passado pelo menos 14 dias do dia da confirmação, e as pessoas que permanecem no território romeno por um período inferior a 72 horas e apresentam à entrada na Roménia um teste RT-PCR negativo feito com máximo 72 horas antes do embarque.Segundo dados oficiais locais, a Roménia está atualmente com um dos menores índices de contágio da UE, com três casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.061.908 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado quinta-feira.