Eduardo Dâmaso
04 de novembro de 2025 às 23:00

O incómodo de alguns ministros com as perguntas dos jornalistas revela uma incapacidade de lidar com as exigências da própria democracia.

Jorge Jesus explodiu, há dias, quando um jornalista lhe fez uma pergunta sobre as suas derrotas perante as equipas de Sérgio Conceição. “Que perguntas são essas?”, disse um irado treinador do Al Nassr, como se o jornalista tivesse sido insolente, atrevendo-se a sacar de perguntas proibidas pela cartilha imaginária de servilismo que enquadrará, na cabeça do dito Jesus, as relações no mundo da bola com a comunicação social.

