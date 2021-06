Covid-19: Mais três mortes e 941 infetados em 24 horas

Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar maioria dos novos casos. Número de internados sobe para 405 (mais 16 pessoas).

Nas últimas 24 horas, mais três pessoas morreram devido à covid-19. Os números revelados este domingo elevam para 17.065 o número de óbitos registados em Portugal devido à pandemia.







Registam-se ainda 941 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, contabilizam-se 865.050 casos em Portugal.De momento existem 28.297 casos ativos no País, mais 574 em 24 horas. 1.189 pessoas foram colocadas sob vigilância: são agora 38.890.Em 24 horas, recuperaram mais 364 pessoas. Ao todo, 819.688 recuperaram da infeção.Encontram-se internadas 405 pessoas (mais 16 em 24 horas), 97 delas em unidades de cuidados intensivos (menos duas).A incidência a nível nacional e no Continente é de 100,2 casos por 100 mil habitantes. O R(t) é de 1,14 a nível nacional, que sobe para 1,15 no Continente.