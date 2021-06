Testagem gratuita em Lisboa passa a ser aberta a moradores de outros concelhos

O plano municipal de testagem à covid-19 em Lisboa deixa, a partir de hoje, de estar limitado a 2 testes mensais e aos moradores do município, informou esta manhã de segunda-feira a Câmara Municipal de Lisboa.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com o alargamento dos critérios e do próprio público, o município vai ainda reforçar a rede de postos móveis com a introdução de novas unidades, que passam a ser 17, e de uma permanência mais regular nos pontos de maior procura.Segundo informa ainda o órgão municipal, "o número de testes efetuados, nas farmácias e postos móveis organizados pela CML e Cruz Vermelha, mais do que duplicou na última semana, passando de uma média diária de 1.000 testes para mais de 3.500 testes por dia, nos dias 17 e 18 de junho".