Se ganhar as eleições, advogado de Guimarães de 43 anos será o mais novo Grão Mestre da história do GOL, a maior obediência maçónica em Portugal.

Carlos Vasconcelos candidata-se a Grão Mestre do Grande Oriente Lusitano

O advogado Carlos Vasconcelos vai candidatar-se a Grão Mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL), a maior obediência maçónica em Portugal.O advogado de Guimarães, atualmente grão mestre adjunto, já apresentou internamente a sua sua candidatura, contando com Luís Ventura e Luís Natal Marques, presidente da EMEL, como grão mestres adjuntos. Numa carta enviada aos irmãos do GOL, a que a SÁBADO teve acesso, Carlos Vasconcelos estabelece como uma das prioridades a comunicação externa e uma maior abertura da maçonaria à sociedade.