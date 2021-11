Covid-19 e gripe: Maiores de 80 anos poderão vacinar-se na modalidade Casa Aberta

31 de outubro Raquel Lito com Sofia Oliveira

29 de outubro Sofia Oliveira com Ana Taborda

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A partir da próxima semana, os idosos a partir dos 80 anos vão poder vacinar-se contra a covid-19 e a gripe na modalidade de Casa Aberta. De acordo com o jornal Público, as pessoas poderão tirar uma senha digital no portal da Direção-Geral de Saúde (DGS) ou encaminhar-se para um dos centros de vacinação.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Também será alargado o auto-agendamento em simultâneo da vacinação para a covid-19 e gripe para os maiores de 70 anos.