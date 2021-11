'Os profissionais de saúde deviam ser os primeiros a serem vacinados com a terceira dose'

Os profissionais de saúde ainda não receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19 e correm sério risco de serem infetados devido ao aumento do número de casos em Portugal. Quem o garante é o presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha. "Apesar dos nossos avisos, apesar do alerta do Bastonário da Ordem dos Médicos e apesar do dr. Antóno Lacerda Sales [secretário de Estado Adjunto e da Saúde] ter assumido que o programa de vacinação dos médicos iria começar no final da semana, nada está organizado."