Novas doenças em crianças podem estar ligadas ao coronavírus

O Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) emitiu um alerta urgente para o surgimento de uma nova síndrome em crianças infetadas com o novo coronavírus. Os sintomas incluem dores de estômago e inflamação cardíaca, e podem ser fatais.O aviso afirma que se registou "um aumento no número de crianças de todas as idades com um estado de inflamação em múltiplos sistemas e necessidade de cuidados intensivos" nas últimas três semanas no Reino Unido.Ainda que de extrema gravidade - uma combinação de síndrome de choque tóxico e síndrome de Kawasaki - estima-se que o número de casos seja reduzido, especulando-se que seja uma complicação rara dos sintomas da Covid-19. Não se sabe se houve mortes entre os afetados.Por enquanto sem nome, a síndrome foi identificada tanto em crianças infetadas quanto livres de COVID-19, pelo que ainda não é claro se estárá definitivamente ligada ao surgimento da pandemia global. Ainda assim, as autoridades britânicas aconselham que os médicos encaminhem pacientes com sintomas para o hospital mais próximo.O novo coronavírus já infetou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 200 mil mortes e quase 900 mil recuperações confirmadas. Em Portugal, os dados mais recentes são de 24.027 infetados e 928 mortos.