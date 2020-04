O Presidente da República saiu hoje da reunião com os especialistas de saúde pública, realizada nas instalações do Infarmed, a anunciar que o estado de emergência irá terminar a 2 de Maio – e, na reunião, nenhum especialista se mostrou a favor ou contra o desconfinamento gradual. Os técnicos ouvidos pela elite política – Presidência, Governo, partidos com assento parlamentar e parceiros sociais – falaram no pressuposto de que esse desconfinamento, uma decisão 100% política, será feito. As intervenções foram no sentido de acautelar um acompanhamento a par e passo da evolução dos números, um objetivo para o qual a aplicação digital que rastreia os contactos de proximidade das pessoas, já pronta para ser executada, foi apresentada por um dos especialistas como um instrumento importante.

Nas apresentações foi avançado um limite de resistência para a capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS): a partir de quatro mil infetados internados, o SNS já não aguenta e terão de ser tomadas decisões sobre quem vive e quem morre. Para gerir a dificuldade de identificar as cadeias de contágio – um dos critérios apontados como relevantes para conter a epidemia do novo coronavírus – Henrique Barros, investigador e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), falou com pormenor sobre a aplicação para telemóveis que permite detetar essas cadeias de contágio.

O ISPUP é um dos parceiros da aplicação que está ser desenvolvida em parceria com o INESC TEC e que tinha já tipo uma apresentação prévia, na véspera, na universidade do Porto, com a presença de dois ministros, o que faz supor pelo menos um acompanhamento do Governo em relação ao projecto.

A apresentação do especialista na reunião realizada nas instalações do Infarmed pareceu também ir no sentido de explicar que a aplicação em desenvolvimento não viola a legislação europeia de proteção de dados: será voluntária, não dará acesso à Direcção-Geral de Saúde aos dados dos utilizadores e esses dados ficam no telemóvel de forma anonimizada, sem ser possível a ligação ao utilizador. A aplicação identifica os telemóveis com os quais o telemóvel do utilizador teve um contacto próximo nos últimos 14 dias (menos de dois metros durante 15 minutos), podendo ser desligada pelo utilizador.

A apresentação da aplicação foi das que suscitou mais questões na plateia. João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, que se tem manifestado contra este tipo de sistema, criticou a intenção. André Ventura, deputado do Chega!, que já há duas semanas tinha questionado o primeiro-ministro sobre se este tipo de aplicação seria possível fora do estado de emergência, voltou a lançar a mesma questão. Ventura lançou diretamente a questão ao Presidente da República, na qualidade de constitucionalista, sobre se é possível implementar tal sistema apenas em estado de calamidade. Marcelo Rebelo de Sousa deixou-o sem resposta.

Entre quem ouviu a apresentação sobre a "app" há opiniões formadas e ainda por formar. "A aplicação já está desenvolvida e se a tiver instalada ela detecta, através do sistema ‘bluetooth’, todos os telemóveis com os quais o seu contactou", indica Luís Mira, secretário-geral da CAP, a confederação dos agricultores, para quem a apresentação de Henrique Barros foi a mais relevante. "É uma forma de monitorização muito sofisticada, mas muito simples e eficiente – havendo tecnologia, é estúpido não a usar", defende.



Já João Vieira Lopes, que lidera a confederação dos serviços (CCP), não tem "uma posição fechada" sobre o assunto que ainda não foi discutido na CCP, mas tem algumas dúvidas por esclarecer no domínio da "privacidade".



Desdramatizar o "R"

O discurso dos técnicos desdramatizou de uma forma geral a resistência do indicador de transmissão da doença ("R") em valores próximos ou acima de 1, que sugerem que o contágio está a crescer. Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge colocou o R entre 0,94 e 1,04, mas na reunião foram apresentados outros indicadores.



Rita Sá Machado, da DGS, que foi a primeira pessoa a falar, salientou que a curva mantém a tendência de descida. O tom dos técnicos foi de enquadrar o indicador "R" numa lista de outros indicadores que têm apresentado evolução positiva, como a descida do número de mortes e de pacientes a necessitarem de cuidados intensivos.



"A grande questão agora e perceber como reage com as medidas de desconfinamento", diz à SÁBADO Luís Mira. A segunda apresentação foi do investigador Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge e "Está neste momento entre 0,94 e 1,04", adianta Luís Mira. E um RT que pode ser superior a 1 não e demasiado elevado para começar o desconfinamento?



"Os critérios para levantar dependem de país para país", aponta Luís Mira. "Os técnicos apresentaram vários: o número de novos casos estar a descer de forma consistente há 14 dias, o numero de novos casos diários ser igual ou menor que 50, ter todas as cadeias de transmissão identificada, ter um número médio de casos secundários infetados, o tal R, abaixo de 1, um número de óbitos decrescente de forma consistente, prevalência de hospitalizações e de hospitalizações em cuidados intensivos abaixo da capacidade máxima", explica.



Cuidados em várias frentes



Paula Bernardo, secretária-geral adjunta da UGT, que esteve presente na reunião, reforça a forma cuidadosa como foi colocada a questão da aplicação de telemóvel para rastreio da doença: "Foi apresentada como exemplo do que poderia ser feito, na linha do que também alguns países europeus estão a fazer, mas ficou bem claro que terá o tal carácter voluntário, com proteção de dados pessoais e garantias constitucionais. Aliás, a título de exemplo, foi explicado que seria como uma lista de números de lotaria: só o próprio sabe ali identificar o seu e, depois, agir em função disso." Ou seja, caso tenha existido um contacto próximo com alguém infetado detetado pela tecnologia, contactar as autoridade de saúde para verificar a sua situação. Também ficou claro que este nunca será encarado como "o" sistema para o desconfinamento: é visto como um elemento complementar de um acompanhamento epidemiológico mais abrangente.

Uma dúvida que ficou contudo por esclarecer, segundo a SÁBADO conseguiu apurar, será a quem caberá ser a entidade gestora do sistema, de forma a dar as necessárias garantias: a questão ficou omissa nas intervenções, embora alguns dos presentes admitam que essa é uma questão importante. Outro ponto em falta, como ficou claro na ronda de perguntas feitas pelos representantes partidários, foi a de que a "app" ainda não foi submetida à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) - um passo fundamental para poder começar a operar.





Outro ponto que ficou de fora das apresentações e que, ao que a SÁBADO conseguiu apurar, não estará para já nos planos do executivo, será a possibilidade de medidas que façam um levantamento assimétrico das restrições, por regiões. Os socialistas têm acompanhado com preocupação as tensões regionais que já surgiram ao longo da pandemia - por exemplo, com os autarcas do norte a queixarem-se de um alegado maior investimento dos fundos conta a Covid-19 na região de Lisboa - e não querem alimentar frentes regionais de descontentamento.

Um momento à parte do tom geral da reunião, muito focada nos números globais, foi a apresentação de uma estudo pela investigadora Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública, que estabelece uma correlação com a prevalência de padrões socioeconómicos mais baixos com uma maior taxa de infecção. Não houve reações na sala mas pelo menos dois dos presentes reportaram à SÁBADO que gerou algum incómodo: "O vírus tem mostrado ser bastante democrático, pareceu-nos uma associação casuística e que remete para diferenciações sociais ou regionais que não fazem sentido. Viu-se isso na cara das pessoas", aponta um dos representantes partidários presentes.