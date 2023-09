António Costa saiu do silêncio e voltou às promessas

António Costa esteve calado durante o Conselho de Estado, mas foi à abertura da Academia Socialista falar quase uma hora. Perante uma plateia de jovens e com o Governo em peso na primeira fila, o secretário-geral do PS vestiu o fato de primeiro-ministro para elencar o que considera estar a ser o legado positivo do seu Governo: da reforma do SNS com a criação da Comissão Executiva à linha circular do metro de Lisboa, da barragem do Pisão ao aumento de qualificações dos jovens desde o Executivo de António Guterres, do acordo de rendimentos com os parceiros sociais às contas certas do défice. Costa repetiu o retrato em pinceladas rosa que faz do País e, mesmo tendo garantido que não faria um comício, não resistiu a anunciar novas medidas.

Grande distribuição queria manter IVA Zero, Costa aceita