Onze distritos sob aviso amarelo na sexta-feira devido à previsão de chuva

Onze distritos do continente vão estar na sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, informou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







Carlos Gonçalves/Cofina Media

Os distritos de Viseu, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h de sexta-feira.Já o aviso amarelo para Viana do Castelo, Braga e Porto vai estar em vigor entre as 12h e as 24h.O IPMA emite um aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.