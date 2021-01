O PAN admitiu que o contexto epidemiológico obriga a encerrar algumas atividades. No entanto, André Silva referiu que "é natural que este surto possa estar relacionado também com uma vaga de frio muito significativa. Daqui a 15 dias, três semanas possamos estar numa posição bastante melhor".Os representantes do partido Pessoas, Animais, Natureza (PAN) estiveram reunidos este sábado de manhã com o primeiro-ministro para debater as medidas de confinamento para responder ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus.Aos jornalistas no fim da reunião, o líder do PAN admitiu que o confinamento mais restrito irá durar "15 dias". André Silva adiantou ainda que "nada está fechado", mas o que está em cima da mesa "algo semelhante ao que aconteceu em março", preferindo não adiantar que as atividades irão encerrar ou manter-se. Certo, parece ser a continuidade das aulas presenciais.Admitindo que tudo ainda vai depender do que disserem os especialistas na terça-feira, na reunião no Infarmed, André Silva defendeu que "o impacto da saúde mental de isolamento de crianças" deve servir para manter as escolas em funcionamento. "Em março não tínhamos tanto conhecimento da doença e dos impactos", justificou.André Silva sublinhou ainda que "o teletrabalho não está a ser cumprido e é fundamental que o seja para controlar a situação epidemiológica".O deputado foi também questionado sobre os serviços do SNS. "Está previsto na lei e está contratado com os privados a possibilidade de recorrer aos privados e o primeiro-ministro deixou ainda a garantia de que se for necessário, os privados serão chamados."Sobre as eleições presidenciais se manterem em contexto de confinamento geral, André Silva defendeu que "a posição dos partidos é a de que não se devem adiar as eleições".