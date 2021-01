André Ventura reconheceu, depois da reunião com o primeiro-ministro, que "em cima da mesa está um novo confinamento geral, como no início da pandemia. Mas como dissemos ao primeiro-ministro já não estamos no início de uma nova pandemia, as pessoas estão cansadas face a estas medidas e há um certo alheamento. E a economia que estava a recuperar pode ficar comprometida.""Há vários aspetos que nos separaram e um deles é o encerramento total dos cafés, restaurantes e eventualmente do pequeno comércio. Sem termos todos os dados que nos possam dizer que estes espaços são focos de contágio. O que sabemos é que estes negócios fizeram grande investimento para implementar medidas de segurança. Estamos a falar de um setor que já estava desgastado e podemos ter a maior tragédia desde a II Guerra Mundial em termos de falências e destruição de postos de trabalho", sublinhou aos jornalistas o líder do Chega.O Chega defende que quer ouvir os especialistas sobre o contágio nos restaurantes, cafés e pequeno comércio. "Sabemos que este encerramento gera outras concentrações de pessoas, nomeadamente dentro de casa, o que tem sido também um grande foco de contágio", justificou André Ventura. "Fechar comércio, restauração e cafés não vai resolver o problema."André Ventura reconheceu que o "governo está num papel muito difícil", mas alertou para que as mesmas medidas podem não funcionar e que as consequências económicas podem ser mais prejudiciais do que benéficas."Apelámos ao Governo para que os apoios sejam menos burocratizados para que tenham um acesso mais rápido e fácil."O líder do Chega indicou ainda que os setores como as clínicas privadas devem manter-se a funcionar. Já em relação aos espetáculos indicou que a intenção do governo é encerrar este setor no confinamento geral, que deve começar na próxima semana.O também candidato presidencial reconheceu que tecnicamente não há tempo para alterar as eleições presidenciais - "era preciso uma revisão Constitucional e tecnicamente os prazos já não nos permitem" -, mas indicou que vai redefinir o modelo e ajustar a campanha. "Os portugueses não entenderiam que andássemos na rua, quando são impostas restrições. Embora a lei o permita", defendeu.As medidas devem entrar em vigor a 15 de janeiro, depois de ouvidos os especialistas no Infarmed a 12 de janeiro.