As medidas que o Governo está a preparar para as próximas semanas "passam pelo encerramento de um conjunto de atividades", como a restauração que só poderá vender em regime de take away ou entrega ao domicílio e o comércio não-alimentar, revelou esta sexta-feira o ministro da Economia, Siza Vieira. As empresas terão acesso ao lay-off simplificado, tal como na primavera com os trabalhadores a receberem 100% do salário.A intenção é manter a indústria e a construção civil a funcionar, mais proibir o atendimento no local ao público por parte da restauração. Nos restaurantes que se mantiverem abertos pode haver acesso ao regime de lay-off à mesma, mesmo que continuem a vender comida no regime de take-away ou ao domicílio."A simples manutenção das medidas em vigor" não será suficiente para travar o ritmo de novos casos, considerou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. O governante afirma que o país conseguiu reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e que "o setor privado já está inclusivamente a dar resposta a doentes covid-19" e que apesar de a "capacidade do SNS não estar ainda esgotada", é necessário não a aproximar dessa linha."O que devemos ponderar é o quadro que vigorou em abril e maio. Mantivemos a indústria, a construção e o retalho alimentar a funcionar e a restauração funcionava em regime de take-away ou de entrega ao domicílio", adiantou Siza Vieira."Nesta altura o que o Governo entende contemplar é ter um período contido para travar o ritmo de crescimento e isso aponta para uma duração mais curta das medidas", disse Siza Vieira, afirmando que o possível confinamento não será tão duro quanto o de abril e maio, sendo mais curto.O governante disse ainda que um novo confinamento não deverá implicar o encerramento das escolas, cenário que o primeiro-ministro, António Costa, já tinha afastado na quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros.