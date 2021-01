Jerónimo de Sousa, à saída da reunião com o primeiro-ministro para debater a atua sitação pandémica, referiu que António Costa lhe transmitiu que a intenção do Governo é avançar com medidas restritivas semelhantes às de março ou abril. Jerónimo de Sousa tem uma ressalva: não quer as escolas a fechar como aconeceu logo no primeiro confinamento geral."É importante que as crianças e jovens tenham as escolas a funcionar. Devemos fazer todos os esforços para que as aulas sejam um ato natural, evitando a proibição pela proibição", disse o líder comunista.Jerónimo de Sousa apelou a um reforço do Serviço Nacional de Saúde e mostrou particular preocupação com a situação nos lares.O PCP considera ainda que o "adiamento das presidenciais colide com um princípio do estado de emergência, que diz que não pode haver alterações à Constituição da República" enquanto o mesmo está vigente. Tal como Marcelo tinha já admitido, seria preciso fazer uma alteração à Constituição para se poder adiar as eleições. "A Constitução é clara: não pode acontecer", rematou.