Iniciativa Liberal apontou que levou questões ao primeiro-ministro. "Tivemos a tentar aprofundar algo que sempre dissemos ser essencial saber que é conhecer como a doença se propaga para que as medidas que mais eficazmente combatem", referiu João Cotrim Figueiredo. Entre as questões colocadas estavam qual o impacto da mobilidade do Natal, da falta de arejamento nas casas durante a época natalícia, a vaga de frio ou até a nova estirpe do Reino Unido para o aumento do número de casos.O deputado reconheceu que dados os números atuais da pandemia "não seria razoável não tomar medidas mais restritivas". Também admitiu que "pela primeira vez" notaram uma vontade do primeiro-ministro em querer saber as razões que levam a um aumento de casos.Cotrim Figueiredo apontou ainda que o plenário de quarta-feira possa realizar-se de manhã para antecipar a aplicação de medidas em 24 horas. Ou seja, podendo entrar logo no final de quarta-feira.