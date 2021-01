Rui Rio diz que o país terá "muito provavelmente um confinamento muito mais apertado" e que o PSD está "disponível para suportar medidas que defendem a saúde pública". O presidente do PSD admitiu ainda que não se oporia ao adiamento das eleições presidenciais.

"Se as medidas tiverem de entrar mais cedo, se o estado de emergência tiver de ser ajustado mais cedo apoiamos", admitiu Rio, apelando ainda ao sentido de responsabilidade nacional para ajudar a atenuar a evolução dos casos.

"Temos de travar os números, temos de travar os contactos e por isso teremos um confinamento muito mais apertado", disse o líder do PSD à saída da reunião com o primeiro-ministro.O líder social-democrata disse ainda que "o PSD estará disponível para aprovar esse estado de emergência e as medidas de defesa da saúde pública" mesmo que isso signifique "fechar o país por duas, três ou quatro semanas".O líder do PSD criticou ainda os restantes partidos que não têm feito o que é necessário para "ajudar o país", negando sucessivos casos de estado de emergência."Havendo consenso e bom senso tudo se resolve", disse o social-democrata quando questionado se estaria disponível para adiar presidenciais. "O PSD está disponível para procurar encontrar um consenso no sentido do adiamento" das presidenciais no caso de ser esse o desejo dos candidatos a Presidente da República. Mas reconhece que tudo vai depender das próximas semanas.