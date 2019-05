"Temos tido dificuldade em aceder a esse memorado", tinha pedido o deputado do PS Ascenso Simões.



O chefe de gabinete do primeiro-ministro confirmou as diligências do assessor militar de António Costa, general Tiago Vasconcelos, para tentar obter um documento que já estava na altura a ser "amplamente referido" na comunicação social, na sequência das investigações da PJ à atuação da PJM.



Francisco André revelou que entregou o documento ao primeiro-ministro na manhã do dia 12 de outubro, antes de uma "reunião de trabalho" que António Costa iria ter com Azeredo Lopes e que "já estava marcada antes".



No final da reunião, disse, discutiu "brevemente com o primeiro-ministro" que "ficou com a plena convicção que o ministro da Defesa teria tido contacto com o documento apenas nesse dia" e pela primeira vez, contou.



À tarde, Azeredo Lopes apresentou a demissão do cargo de ministro da Defesa.



Sobre o documento, Francisco André disse que se trata de um papel não timbrado, não datado nem assinado e destacou que dele resultam duas coisas: "há de facto uma preocupação de proteção do informador e que terá havido atuação da Polícia Judiciária Militar à revelia do que tinha sido definido pela Procuradora-Geral da República", declarou.



O chefe de gabinete de Costa sublinhou que achou "razoável" e uma "boa diligência" tentar obter o documento "para perceber o que se estava a passar", mas frisou que a iniciativa foi feita já depois de ser público que o original tinha sido entregue pelo general Martins Pereira às autoridades judiciárias.



O deputado António Carlos Monteiro lembrou um debate quinzenal, que se realizou no dia 10 de outubro, no qual o primeiro-ministro foi questionado sobre se tinha conhecimento do documento.



"Não querendo eu acreditar que teve acesso a documentos em segredo de justiça, como sabe se o documento é importante ou não é importante?", respondeu António Costa ao PSD naquele debate.



Hoje, António Carlos Monteiro questionou, "então só para a oposição é que era crime obter o documento?"



"Como o documento já tinha sido entregue às autoridades judiciárias, considerei razoável e indicado que recebesse um documento que estava a ser amplamente referido na comunicação social e que me pareceu necessário" para perceber o enquadramento, disse Francisco André.

