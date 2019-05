Atum de 404 quilos pescado no Funchal bate recorde

Um atum com 404 quilos foi durante esta noite de domingo pescado no Funchal.

Devido à sua dimensão e peso, o animal entra para o recorde, segundo avança o Jornal da Madeira.



O peixe encontra-se no frigorífico do Funchal, segundo avançou a mesma publicação.