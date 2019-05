Costa classifica de “mau gosto” críticas de Rio sobre “roda dos enjeitados”

O secretário-geral do PS, António Costa, classificou esta sexta-feira como sendo de "mau gosto" as críticas do líder do PSD, Rui Rio, que na quinta-feira o acusou de tentar deitar PCP e BE para a "roda dos enjeitados".

Questionado pelos jornalistas durante a arruada final da campanha socialista para as eleições de domingo, no Chiado, António Costa considerou que as críticas são de "mau gosto", o que, segundo Costa, "infelizmente é uma nova característica" de Rio.