O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, pediu esta quarta-feira explicações ao primeiro-ministro sobre o reduzido número de casas reconstruídas um ano após os incêndios na região centro, com António Costa a sublinhar que "285 operações" estão concluídas.



No debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, em Lisboa, Fernando Negrão assinalou que na próxima segunda-feira passa um ano desde os incêndios na região centro do país e que até hoje "só há oito casas reconstruídas num universo de 28 concelhos".



O deputado social-democrata disse que um documento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da região centro confirma ainda que das oito casas reconstruída, cinco são em Arganil, duas em Seia e uma em Tondela.



Na resposta, António Costa deu o "ponto da situação" relativamente aos "828 pedidos aprovados para a reconstrução", dizendo que, do total, 285 operações estão "integralmente concluídas e 455 estão em execução".



Em 87 casos, acrescentou, foram concedidos apoios directos às famílias.



No debate, o deputado do PSD, o primeiro a questionar António Costa a seguir à intervenção inicial do chefe do executivo, fez um breve comentário à proposta de Orçamento do Estado para 2019 que o Governo irá apresentar ao parlamento, dizendo que se adivinha um orçamento "eleitoralista".



Fernando Negrão aludiu à reunião de terça-feira com o ministro das Finanças, Mário Centeno, no parlamento, dizendo que o primeiro-ministro repetiu na sua intervenção aquilo que Centeno já havia dito.



"O que se avizinha claramente e como diz Rui Rio [presidente do PSD] é um orçamento eleitoralista. Nós teremos tempo, na altura certa de o discutir com o Governo e com os partidos políticos", disse.