Autarquias regulam limite de pessoas em funerais

O decreto do Governo que define os moldes do estado de emergência, divulgada esta sexta-feira, dá poder às autarquias locais para definirem o número de pessoas presentes num funeral."A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais quegarantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias desegurança, designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinarpela autarquia local que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério", lê-se no documento de 28 páginas.Em suma, a medida frisa que a preocupação do Executivo é a "aglomeração de pessoas": "Fica proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de cultoque impliquem uma aglomeração de pessoas."A Direção-Geral de Saúde (DGS) subiu esta sexta-feira o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal para 1.020, um aumento de 235 casos e 29% em relação aos 785 casos confirmados esta quinta-feira. No seu último boletim epidemiológico, a DGS registou ainda seis mortos em Portugal, mais três que no dia anterior, assim como cinco doentes recuperados e 26 em unidades de cuidados intensivos.