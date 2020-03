Estações de serviço não encerram. Ministro pode mandar abrir lojas fechadas

Apesar de o Governo determinar o encerramento de algumas instalações e serviços, no decreto que determina o estado de emergência em Portugal devido à pandemia de coronavírus são indicadas algumas excepções – entre elas, decisões tomadas pelo ministro da Economia Siza Vieira.As lojas ou atividades de prestação de serviços que se situam "ao longo da rede de autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais" não fecham.Além disso, Siza Vieira, o ministro da Economia, pode através de um despacho "permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos" que deveriam permanecer encerrados.O governante pode ainda "permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços, incluindo a restauração, para além das previstas no anexo II ao presente decreto [os espaços abertos], que venham a revelar-se essenciais com o evoluir da presente conjuntura".Pode ainda "impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços mencionadas no anexo II ao presente decreto, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens essenciais à população".Além disso, os espaços que abastecem as lojas e supermercados, que não permitem a compra por parte de particulares, podem ver essa proibição mudar. O ministro pode "determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos de comércio por grosso, caso se venha a revelar essencial para manter a continuidade das cadeias de distribuição de produtos aos consumidores".O Governo pode ainda "limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços previstos nos anexos II ao presente decreto, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus".Pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e "aqueles que prestem serviços de proximidade podem, excecionalmente, requerer à autoridade municipal de proteção civil autorização para funcionamento, mediante pedido fundamentado", lê-se ainda no decreto.