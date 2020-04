Também as redes sociais têm servido para ajudar ao processo de luto - no Twitter, Facebook e Instagram tornaram-se habituais as mensagens de despedida e homenagem a quem morreu. "Há uma infinidade de possibilidades, nenhuma é mais válida do que outra. No WhatsApp, por exemplo, podemos partilhar histórias ou fotografias a acender uma vela. O mais importante é que seja um gesto que nos dê conforto", assegura Valeria Moriconi, coordenadora do departamento de apoio ao luto do Colégio de Psicólogos de Madrid.



"Se estamos impossibilitados de participar nos rituais dos funerais, temos que mobilizar todos os tipos de recursos possíveis. Do ponto de vista psicológico, não só é importante prestar homenagem, como também receber o apoio de todos os que gostavam da pessoa que faleceu", rematou.

A empresa Mi Legado Digital também permite que as famílias possam fazer um velório digital, com uma biografia e um livro de condolências. Mas não se fica por aqui: cede às famílias um código QR - código de barras bidimensional que pode ser scannado através dos smartphones, conventerndo-se em texto, endereço de site, imagens, localização, entre outras coisas - que depois poderá ser colocado na lápide, no caixão ou na urna das cinzas. "Ao aproximar o telemóvel, pode ver-se tudo aquilo que foi partilhado nos albúns digitais", explicou ao mesmo jornal a diretora executiva da startup, Judith Giner.Também as redes sociais têm servido para ajudar ao processo de luto - no Twitter, Facebook e Instagram tornaram-se habituais as mensagens de despedida e homenagem a quem morreu. "Há uma infinidade de possibilidades, nenhuma é mais válida do que outra. No WhatsApp, por exemplo, podemos partilhar histórias ou fotografias a acender uma vela. O mais importante é que seja um gesto que nos dê conforto", assegura Valeria Moriconi, coordenadora do departamento de apoio ao luto do Colégio de Psicólogos de Madrid."Se estamos impossibilitados de participar nos rituais dos funerais, temos que mobilizar todos os tipos de recursos possíveis. Do ponto de vista psicológico, não só é importante prestar homenagem, como também receber o apoio de todos os que gostavam da pessoa que faleceu", rematou. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados. Em Espanha, há mais de 19 mil mortes e de 182 mil casos confirmados. Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas.







É apenas uma das consequências da pandemia de covid-19 , mas tem preocupado as autoridades sanitárias de todos os países do mundo: os velórios e funerais como se conhecem tiveram que ser alterados e quem perde familiares nesta altura muitas vezes não se consegue despedir presencialmente sequer, tornando o processo de luto mais difícil. Em Espanha, várias startups encontraram soluções tecnológicas que, ao mesmo tempo que tentam ajudar a reduzir o colapso dos serviços funerários, pretendem ajudar a humanizar as medidas extrordinárias que envolvem os funerais.A Eternify coloca à disposição das famílias, de forma gratuita, um álbum personalizado através do qual as famílias rendem as suas homenagens com vídeos, imagens e textos - uma espécie de velório digital. "Temos pessoas da Colômbia" a usar o serviço, confessou ao El País o CEO da empresa, Francisco Guerrero. Para criar um álbum, basta introduzir um correio eletrónico na página da Eternify, colocar o nome do defunto e um número de contacto para se tornar administrador, não havendo qualquer necessidade de descarregar nenhuma aplicação."Acabam por iniciar-se conversas a partir das recordações que as pessoas vão publicando. Aquelas mostras de afeto típicas das capelas e dos cemitérios passam para o espaço virtual", acrescentou Guerrero.