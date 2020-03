O decreto do Governo que define os moldes do estado de emergência, divulgada esta sexta-feira, estipula o número máximo para os transportes.





"[O Governo decreta] o estabelecimento da redução do número máximo de passageiros por transporte para um terço do número máximo de lugares disponíveis, por forma a garantir a distância adequada entre os utentes dos transportes", lê-se no documento de 28 páginas.O Executivo declara ainda a obrigatoriedade de uma "declaração de obrigatoriedade" todos os meios de transporte limparem os seus veículos. "[O Governo decreta] a declaração da obrigatoriedade de, em relação a todos os meios de transporte, os operadores de serviços de transporte de passageiros realizarem a limpeza dos veículos de transporte, de acordo com as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde."O estado de emergência dá ainda o poder ao ministro Pedro Nuno Santos para "a prática dos atos que, nos termos legais e no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir os serviços de mobilidade, ordinários ou extraordinários, a fim de proteger pessoas e bens."O governante pode adaptar "o nível das categorias profissionais, as férias e os horários de trabalho e escalas" dos trabalhadores do setor da aeronáutica civil para salvaguardar a "prestação dos serviços mínimos essenciais". No mesmo setor, o ministro pode definir "medidas de rastreio e organização dos terminais dos aeroportos internacionais e de flexibilização nagestão dos aeroportos".A Direção-Geral de Saúde (DGS) subiu esta sexta-feira o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal para 1.020, um aumento de 235 casos e 29% em relação aos 785 casos confirmados esta quinta-feira. No seu último boletim epidemiológico, a DGS registou ainda seis mortos em Portugal, mais três que no dia anterior, assim como cinco doentes recuperados e 26 em unidades de cuidados intensivos.