Estado de emergência: Maiores de 70, doentes e profissionais prioritários são atendidos primeiro

No decreto que determina em Portugal o estado de emergência devido à pandemia de coronavírus, o Governo decide que o atendimento prioritário é concedido, nos estabelecimentos e serviços que continuem a funcionar, às pessoas sob dever especial de proteção.





Entre estas pessoas, encontram-se maiores de 70 anos, doentes crónicos e doentes oncológicos, entre outros.Porém, o atendimento prioritário não fica por aqui: abrange ainda "os profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, pessoal das forças armadas, e de prestação de serviços de apoio social"."Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de forma clara e visível, o direito de atendimento prioritário previsto no número anterior e adotar as medidas necessárias a que o mesmo seja efetuado de forma organizada e com respeito pelas regras de higiene e segurança", lê-se no decreto.