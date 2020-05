Contra indicações da DGS, padres estão a realizar funerais com missa

Padres estão a celebrar funerais com missa, furando as regras que proíbem celebrações religiosas em locais fechados até ao dia 30 de maio. De acordo com o Jornal de Notícias, concelhos têm ainda muitas dúvidas e existem vários casos de infrações, mas pouca fiscalização. DGS está há mais de uma semana a ultimar as orientações sobre funerais e missas.

Segundo o jornal, foram registados dezenas de casos um pouco por todo o país em que o padre permitiu que o corpo fosse deslocado até à igreja para uma cerimónia religiosa.

Ao mesmo tempo, o número máximo de pessoas num funeral é ainda incerto: a DGS indicou que são as entidades gestoras dos cemitérios a decidir, mas declaração do estado de calamidade prevê que sejam as autarquias a definir esse limite.