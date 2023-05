Marcelo diz que só soube da intervenção do SIS três dias depois

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quinta-feira que recebeu o primeiro contacto obre a intervenção do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas a 29 de abril, três dias depois do incidente na tutela. No entanto, o chefe de Estado não revelou com quem falou sobre a mesma.







RODRIGO ANTUNES/Lusa

Esta quarta-feira, no Parlamento, o primeiro-ministro disse que conversou com Marcelo de Rebelo de Sousa na noite dos acontecimentos, a 26 de abril, mas assumiu não ter falado sobre a intervenção do SIS.

Os jornalistas questionaram o Presidente se havia sido informado pelo primeiro-ministro António Costa, ao que Marcelo respondeu: "Eu o que posso dizer é que o primeiro contacto que tive sobre esta matéria com alguém foi no dia 29 [de abril], no regresso da Ovibeja", não acrescentando mais pormenores. "Pois se eu não conto as conversas que tenho, menos ainda conto as conversas que tenho sobre uma matéria em que o que eu queria dizer disse, no dia 4 [de maio, numa comunicação ao País depois de Costa se ter recusado a demitir João Galamba]. Se eu tiver de dizer alguma coisa, direi mais tarde."