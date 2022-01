Constitucionalista confirma que decisão do TC 'ajuda' João Moura

Afinal, a decisão do Tribunal Constitucional (TC) que decidiu pela inconstitucionalidade da condenação a 16 meses de cadeia de um homem que esventrou uma cadela por maus-tratos a animais "ajuda" ou não o cavaleiro João Moura e outros acusados de crimes de maus-tratos a animais? À SÁBADO, o TC considerou que o acórdão que remonta a novembro de 2021 não deve ser "extrapolado para um outro caso".



"A decisão do Tribunal refletida no Acórdão 867/2021 diz respeito a um caso concreto, não deve ser extrapolado para um outro caso, e não tem poder vinculativo", sustenta o Tribunal numa nota enviada à SÁBADO. "No âmbito da fiscalização concreta da constitucionalidade, como sucede no caso do Acórdão 867/2021 [acerca do homem condenado a 16 meses de cadeia], a decisão do Tribunal Constitucional não tem força obrigatória geral, ou seja, só vale no processo judicial em que é proferida (artigo 80º, nº 1, LTC)."



Nesta decisão, os juízes do Palácio Ratton concluíram que "mostra-se inevitável concluir pela inexistência de fundamento constitucional para a criminalização dos maus tratos a animais de companhia, previstos e punidos no artigo 387.º do Código Penal". A declaração de inconstitucionalidade baseia-se na "falta de identificação do bem jurídico objeto da tutela penal" e "insuficiente determinação das condutas proibidas pela norma legal".