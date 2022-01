Quem foi condenado e absolvido em Tancos? Todas as conclusões do julgamento

Chegou ao fim o julgamento do processo do roubo de material militar dos Paióis Nacionais de Tancos. Dos 23 arguidos, 11 foram condenados pelo Tribunal Judicial de Santarém, tendo o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sido absolvido de todos os crimes de que estava acusado. João Paulino foi condenado a 8 anos de prisão.



A sessão, inicialmente agendada para as 10h, começou com quase uma hora de atraso. O acórdão de Tancos foi lido pelo presidente do coletivo de juízes, o juiz Nelson Barra. Advogados de vários dos condenados já revelaram que pretendem apresentar um recurso da decisão judicial.





As condenações