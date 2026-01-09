Sábado – Pense por si

Portugal

Conselho de Estado reúne-se esta sexta-feira para analisar situações na Ucrânia e Venezuela

Lusa 07:13
As mais lidas

Luís Marques Mendes e André Ventura, candidatos às eleições presidenciais, anunciaram que estarão presentes.

O Conselho de Estado vai reunir-se esta sexta-feira, no Palácio de Belém, para analisar a situação internacional e em particular na Ucrânia, tema que motivou a convocatória do Presidente da República, ao qual entretanto juntou a Venezuela.

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República DR

Esta reunião acontece num contexto de campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro - a que concorrem dois conselheiros de Estado, Luís Marques Mendes e André Ventura, que anunciaram que estarão presentes - e seis dias depois do ataque norte-americano à Venezuela, com a captura do Presidente Nicolás Maduro, levado à força para os Estados Unidos da América.

O Conselho de Estado vai reunir-se na sequência de uma visita do primeiro-ministro a Kiev, em 20 de dezembro, durante a qual Luís Montenegro declarou que "nada obsta" a que Portugal envie tropas para a Ucrânia em tempo de paz e, em conferência de imprensa com o Presidente Volodymyr Zelensky, anunciou um acordo para a produção conjunta de drones subaquáticos.

Esta será a 40.ª e muito provavelmente a última reunião do órgão político de consulta presidencial nos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, após um interregno de quase dez meses desde a anterior, realizada em 13 de março do ano passado, para efeitos da dissolução do parlamento que conduziu às legislativas antecipadas de 18 de maio.

Na véspera de Natal, no Barreiro, o Presidente da República, que vai cessar funções daqui a dois meses, referiu que esperou mais de seis meses pela eleição dos cinco conselheiros de Estado da Assembleia da República para a atual legislatura, que esteve marcada para 19 de dezembro, mas foi adiada para a seguir às presidenciais.

"Quando se estão a tomar decisões fundamentais sobre a Ucrânia, eu discuto-as em Conselho Superior de Defesa Nacional, a que presido, e não são discutidas em Conselho de Estado?", argumentou o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas.

Marcelo Rebelo de Sousa quer que este órgão político consultivo analise "a posição da Europa em termos de apoio financeiro à Ucrânia, que compromete os Estados para o futuro, pela dívida europeia" e também "um empenhamento militar ou não português, numa hipótese de cessar-fogo no futuro".

A Assembleia da República nunca demorou tanto a realizar a eleição dos seus cinco membros para o Conselho de Estado, que no passado aconteceu quase sempre nos dois primeiros meses da legislatura.

"Não é muito natural que o Presidente da República saia de funções sem que o Conselho de Estado, com a composição que tem, que é a legal, não possa apreciar essa matéria. E, portanto, eu esperei por esta eleição, que era para ser dia 19 de dezembro, não houve, pois realiza-se a reunião do Conselho de Estado. A normalidade constitucional continua", acrescentou, para justificar a reunião marcada para hoje.

O primeiro-ministro esteve ausente, de férias, entre o Natal e o início do período oficial de campanha para as presidenciais.

Entretanto, no sábado, os Estados Unidos da América atacaram a Venezuela. Ao fim da tarde, o Presidente da República reuniu-se por videoconferência com o primeiro-ministro e com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e foi acordado levar o tema à reunião de hoje.

Nos termos da Constituição, os conselheiros eleitos mantêm-se em funções até à posse dos que os substituírem. Assim, continuam a representar o parlamento os eleitos na legislatura passada, em 2024: Carlos Moedas (PSD), Pedro Nuno Santos e Carlos César (PS) e André Ventura (Chega).

Também tinha sido eleito pelo parlamento o fundador do PSD e antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, que morreu em 21 de outubro.

Pedro Nuno Santos disse ao Expresso que não irá participar na reunião, uma vez que foi eleito por ser secretário-geral do PS, cargo que já não exerce.

Os cinco conselheiros nomeados pelo chefe de Estado são Luís Marques Mendes, Leonor Beleza, Lídia Jorge, Joana Carneiro e António Lobo Xavier.

São ainda membros do Conselho de Estado, por inerência, os titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e antigos presidentes da República.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Política Defesa Parlamento Eleições Conselho de Estado Ucrânia Venezuela Pedro Nuno Santos Luís Marques Mendes Marcelo Rebelo de Sousa André Ventura Estados Unidos Volodymyr Zelenski
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Conselho de Estado reúne-se esta sexta-feira para analisar situações na Ucrânia e Venezuela