Sábado – Pense por si

Portugal

Eleições para Conselho de Estado, TC e provedor de Justiça marcadas para 27 de fevereiro

Lusa 13:22
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

As votações para estes órgãos acontecerão já depois de uma eventual segunda volta das eleições presidenciais.

A conferência de líderes parlamentares marcou esta quarta-feira as eleições de cinco membros do Conselho de Estado, de três juízes do Tribunal Constitucional e do provedor de Justiça para 27 de fevereiro.

Assembleia da República
Assembleia da República Lusa

Em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, o porta-voz da conferência de líderes, Francisco Figueira, deputado do PSD, referiu que as candidaturas podem ser apresentadas até 20 de fevereiro.

O porta-voz da conferência de líderes realçou que, havendo candidaturas, as votações para estes órgãos externos acontecerão já depois de uma eventual segunda volta das eleições presidenciais, e disse que o agendamento para esta altura foi decidido por consenso.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Crime lei e justiça Conselho de Estado Partido Social Democrata Tribunal Constitucional de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

Eleições para Conselho de Estado, TC e provedor de Justiça marcadas para 27 de fevereiro