A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta segunda-feira a detenção de sete pessoas por suspeitas de tráfico de droga, em Lisboa e Faro, numa operação em que apreendeu cerca de 100 mil doses de heroína e cocaína.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que foram detidos cinco homens e duas mulheres, entre os 25 e 49 anos, que se dedicavam "à venda de produto estupefaciente", nomeadamente heroína e cocaína, "abastecendo a área metropolitana de Lisboa e a região sul do país".Os sete detidos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e ficaram em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.Segundo a PSP, a investigação decorria "há cerca de dois anos" e alguns dos suspeitos já têm "antecedentes criminais pela prática do mesmo crime".Além de 61.290 doses de heroína, a polícia também apreendeu 37.200 doses de cocaína, 6.240 doses de ecstasy, 1.707,75 gramas de um "produto indeterminado", mais de 13 mil euros em dinheiro, balanças de precisão e outro material alegadamente utilizado na adulteração, preparação e acondicionamento de produto estupefaciente.