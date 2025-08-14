Concluída instalação em centros temporários de 38 migrantes que chegaram ao Algarve

A PSP adianta que 14 pessoas foram colocadas no Centro de Instalação Temporária do Porto, 15 no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária de Faro, e nove no EECIT do Porto.

Os 38 migrantes marroquinos que desembarcaram a 08 de agosto em Vila do Bispo, no Algarve, já foram todos transferidos para centros de instalação temporária em Faro e no Porto, anunciou esta quinta-feira a PSP.



Em comunicado, a força de segurança adianta que 14 pessoas foram colocadas no Centro de Instalação Temporária do Porto (Unidade Habitacional de Santo António), 15 no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) de Faro, e nove no EECIT do Porto.

A instalação dos migrantes, com ordem judicial de afastamento coercivo de Portugal, ficou concluída pelas 21h30 de quarta-feira.

"A PSP, em estreita articulação com as diferentes entidades envolvidas nesta ocorrência, tem desenvolvido várias diligências da sua competência previstas no Plano Nacional de Contingência de Fronteiras e Retorno, no sentido de garantir a decisão da autoridade judiciária, bem como todas as condições de instalação e alojamento, com dignidade e humanismo, aos migrantes resgatados", sublinha, na nota, a força de segurança.

O prazo limite para os migrantes ficarem retidos nos centros de instalação temporária é de 60 dias e todo o processo de afastamento tem de ser acompanhado pela PSP.

Se, findos os 60 dias, o processo não estiver concluído, incluindo decisões sobre eventuais contestações às ordens de afastamento decretadas pelo tribunal, os cidadãos marroquinos terão de ser libertados.

O grupo de 38 pessoas - composto por 25 homens, seis mulheres e sete menores - chegou à praia da Boca do Rio, na freguesia de Burgau, no concelho de Vila do Bispo, numa embarcação de madeira, pelas 20h05 de 08 de agosto.

Até serem transferidos para os centros de instalação temporária e equiparados, os migrantes, dos quais alguns chegaram a ser hospitalizados, ficaram instalados num pavilhão desportivo em Sagres disponibilizado pelo Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vila do Bispo.