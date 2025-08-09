Sábado – Pense por si

O que se sabe sobre a embarcação com 38 migrantes que deu à costa no Algarve?

Luana Augusto
Luana Augusto 09 de agosto de 2025 às 16:20
Indivíduos são todos de nacionalidade marroquina e terão efetuado uma travessia de "alguns dias". Entre eles encontrava-se um bebé de 12 meses.

Um grupo de 38 migrantes - que incluía 25 homens, seis mulheres e sete menores (entre os quais um bebé de 12 meses) - saiu do Norte de África com recuso a uma pequena embarcação de madeira e após uma travessia de "alguns dias", segundo apontou fonte da GNR, desembarcou na Praia de Boca do Rio, em Vila do Bispo, Algarve. O alerta foi dado pelas 20h05 de sexta-feira por um popular que se encontrava nas proximidades e o episódio valeu a mobilização de elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, da GNR e da Proteção Civil de Vila do Bispo para o local.

Polícia Maritima intercetou junto a Olhão embarcação com 11 imigrantes ilegais
Polícia Maritima intercetou junto a Olhão embarcação com 11 imigrantes ilegais LUIS FORRA/LUSA

Apresentando "sinais de saúde débil", os migrantes foram rapidamente assistidos pelo INEM e os Bombeiros de Vila do Bispo e Lagos, que realizaram uma avaliação clínica e garantiram "o fornecimento de água e comida".  “Os migrantes encontravam-se em estado debilitado e a necessitar de cuidados médicos, apresentando sinais de desidratação e de hipotermia, tendo sido de imediato acionados os meios de socorro, que prestaram assistência no local", refere um comunicado da GNR. 

Efetuada a avaliação dos estados de saúde, 10 deles (que incluía menores de 12 meses, oito e 10 anos) foram transportados para unidades hospitalares, indica ainda a nota da GNR. Os migrantes, todos de nacionalidade marroquina, acabaram por ser internados no hospital de Faro e apenas um foi transportado para o hospital de Portimão.

38 migrantes deram à costa no Algarve
38 migrantes deram à costa no Algarve JOÃO MATOS/LUSA

O grupo é presumível suspeito de "imigração ilegal por via marítima", porque "entrou em espaço Schengen de forma ilegal, sem cumprir os requisitos de entrada", adiantou à agência Lusa fonte da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras da GNR.

Segundo a SIC, a Câmara Municipal de Vila do Bispo terá disponibilizado um pavilhão em Sagres, para alojar estes migrantes. Este sábado já estão a ser ouvidos 31 dos migrantes no Tribunal de Silves, mas prevê-se que o processo não fique hoje concluído.

Ao que tudo indica, poderão ficar com Termo de Identidade e Residência; receber uma notificação de abandono voluntário do País ou ser sujeitos a abandono coercivo; ou instalados num centro de instalação temporária.

A embarcação também será alvo de inspeção por parte Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão.

