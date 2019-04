O lobbying foi aprovado na passada terça-feira pela Comissão da Transparência. Mas esta versão que foi agora aprovada faz com que os lobistas não tenham de informar quem representam.

Todas as entidades que se dedicarem à representação de determinados interesses vão ter de declarar as suas intenções junto de entidades públicas como Parlamento, Governo ou entidades públicas. Deverão, em seguida, indicar os principais interesses que estão a representar, mas não terão de indicar os clientes que representam.

Susana Coroado, vice-presidente da Transparência e Integridade, frisa que o lóbi, enquanto tentativa de influência de decisões políticas, "já existe e de todas as formas". "A partir do momento em que há associações empresariais, sindicatos, etc., isso já constitui uma forma de fazer lóbi, embora não se utilize oficialmente essa expressão", explica.

E acrescenta ainda: "Defendemos que sendo uma prática que já se faz – e de forma legítima, porque a sociedade civil tem todo o direito de defender os seus interesses e tentar influenciar as agendas políticas – nós defendemos é que haja transparência quanto à forma como se faz a defesa desses interesses".

No entanto, Susana Corado é crítica relativamente aos moldes em que foi aprovada esta nova legislatura, já que promove não a transparência, mas a opacidade, já que a sociedade civil vai só saber quem são as empresas de lobbying, mas não quem elas representam.

No entender da Transparência e Integridade, haver maior transparência implica haver mais responsabilização, porque fica a nu quem os decisores públicos contactaram e quem os tentou contactar. E ainda permite que grupos de interesse opostos saibam o que se está a passar e tentem influenciar no sentido contrário.

Esta alínea que permite a lobistas registarem-se na base de dados e de pedir audiências a entidades públicas sem informar as empresas cujos interesses representam foi chumbada (como todo o restante diploma) pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Já o PSD absteve-se de votar a maioria dos artigos apresentados, mas fez questão de votar contra aquele que obrigaria os lobistas a informarem quais os seus principais clientes, numa decisão que promove a opacidade em vez da transparência.

Os deputados do PS e do CDS consideraram que o registo de clientes era essencial para regular o regime de lóbi, mas os sociais-democratas não parecem partilhar esta opinião.

No final da reunião da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, o deputado do PSD Álvaro Batista justificou o voto do partido com o facto de os sociais-democratas serem contrários a uma regulação profissional da representação legítima de interesses.

"Se não houver transparência no contacto, obviamente deixa de ser possível falar em transparência", considerou o deputado centrista António Carlos Monteiro depois da votação.

Este diploma, que resulta de projetos de lei do PS, do CDS-PP e do PSD, estabelece a criação de um Registo de Transparência da Representação de Interesses (RTRI) junto da Assembleia da República.

O deputado comunista António Filipe considerou na altura que não estando em causa a legalização do tráfico de influências, está-se em vias de "de legalizar uma atividade que se pode aproximar disso".

Foi também aprovado em Parlamento a possibilidade os deputados em "integrar ou prestar quaisquer serviços a sociedades civis ou comerciais" que desenvolvam atividades como "prestar serviços, exercer funções como consultor, emitir pareceres ou exercer o patrocínio judiciário nos processos, em qualquer foro, a favor ou contra o Estado ou quaisquer outros entes públicos".