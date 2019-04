É uma escolha que Fernando Negrão terá de fazer mais tarde ou mais cedo: a vida de advogado ou a de deputado do PSD. Se for aprovada a nova proposta do PS na Comissão Parlamentar de Transparência, que visa impedir deputados de pertencerem a sociedades de advogados que tenham processos contra ou a favor do Estado, o atual líder da bancada parlamentar do PSD terá de abandonar as suas funções de consultoria na Correia Fernandes & Associados (ou vice-versa). "Mediante o diploma que for aprovado, ponderarei a atitude a tomar e sempre de acordo com o que for legalmente definido", afirmou o social-democrata à SÁBADO.

Fernando Negrão, que faz consultoria numa sociedade que presta serviços jurídicos a entidades públicas como o Fundo de Resolução e o Município de Braga, é um dos pelo menos oito deputados-advogados detetados pela SÁBADO que serão afetados pela proposta.

