Coelho Lima nomeado para cargo que pode não levar até ao fim

O deputado do PSD André Coelho Lima foi nomeado representante especial para as áreas em conflito pela presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Mas só mantém o cargo, se continuar como deputado.

A nomeação do representante especial para as áreas em conflito pela presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) é feita de entre um universo de os 323 deputados da Assembleia da OSCE. Desta vez, o escolhido para o lugar foi o deputado do PSD André Coelho Lima, convidado pela presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, a finlandesa Pia Kauma. Mas para manter o cargo é preciso que continue como deputado e isso não é certo.