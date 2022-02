PSD: Coelho Lima fora da corrida pela liderança

André Coelho Lima não será o sucessor do rioísmo. E defende que quem esteve com Rui Rio deve “tirar as consequências políticas e democráticas desse e dar espaço a outros protagonistas”.

Fim à especulação. André Coelho Lima não está no lote de possíveis sucessores de Rui Rio. "Não serei candidato", diz à SÁBADO o vice-presidente do PSD, explicando que este será o tempo de um novo ciclo.



Coelho Lima explica as razões. "Primeiro porque nunca tal coisa me passou pela cabeça, mas fundamentalmente por uma questão de natureza substantiva: se o Dr. Rio Rio entende dever sair por tirar consequências políticas do resultado eleitoral eu, como seu vice-presidente, sou co-responsável por esse resultado".



Para o dirigente social-democrata Rio não pode ficar sozinho na fotografia da derrota destas legislativas.