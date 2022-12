CMTV ganha todos os dias do mês de novembro e cresce 7%

A CMTV liderou o consumo de informação nacional no cabo no mês de novembro.







Redação CM/CMTV

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A televisão do Correio da Manhã registou um share médio diário de 4,7%. A cada minuto de todos os dias de novembro a CMTV teve 101 mil espectadores em média, em permanência.Trata-se de um crescimento de 7% em relação ao período homólogo do ano passado.No mês em que arrancou o Mundial de Futebol, todos os principais concorrentes da CMTV na informação nacional desceram em relação ao mês anterior. O canal CNN caiu para os 2,9% de share médio mensal. A SIC notícias também desceu, para 2% de share médio mensal, de acordo com os dados da GFK.A liderança do Correio da Manhã na televisão por cabo é confirmada um dia depois de, também na imprensa escrita, os dados mais recentes apontarem o projeto CM como líder absoluto na venda de jornais em banca, e com uma quota superior a 60%.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas ainda não é emitida na TDT.